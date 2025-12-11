Insulti sessisti e diffamazioni sui social: l’assessora reagisce e annuncia azioni legali

Condividi

Visualizzazioni 191

Negli ultimi giorni un’ondata di commenti violenti, sessisti e apertamente diffamatori ha investito sui social network l’assessore regionale Giusi Savarino che ha deciso di rompere il silenzio e denunciare pubblicamente quanto sta accadendo. Un episodio che, al di là delle singole appartenenze politiche, riporta al centro dell’attenzione il tema sempre più urgente dell’odio online e delle aggressioni verbali rivolte in particolare alle donne che ricoprono ruoli pubblici.

Giusi Savarino ha spiegato di essere stata bersaglio di un “fiume di odio”, composto da insulti sul suo aspetto fisico, attacchi sessisti e accuse che mettono in discussione la sua onorabilità professionale e personale. Messaggi che, come spesso accade nel clima esasperato del web, hanno superato il confine della critica politica per trasformarsi in aggressioni verbali che nulla hanno a che vedere con il dibattito democratico.

Nel suo lungo sfogo pubblico, l’assessora ricorda di aver sempre accettato il confronto, anche duro, sulle scelte amministrative. Ma questa volta, sottolinea, la misura è colma: “Il sessismo non è un’opinione, la diffamazione non è libertà di espressione, la violenza verbale non è ‘così va il mondo’”.

Particolarmente toccante il passaggio in cui parla di suo figlio, che ha letto alcuni degli insulti circolati online. Il dolore di un ragazzo che vede la propria madre umiliata pubblicamente diventa parte integrante della denuncia e un segnale di quanto l’odio digitale travalichi la sfera pubblica per colpire direttamente quella familiare.

Di fronte all’escalation degli attacchi, l’assessora ha deciso di rivolgersi ai suoi legali, conferendo mandato per procedere nelle sedi opportune contro i responsabili. Ha inoltre annunciato che eventuali risarcimenti verranno devoluti ad associazioni che si occupano di contrastare la violenza contro le donne, in un gesto simbolico che intende trasformare un episodio doloroso in un’azione di sostegno concreto.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di crescente ostilità verbale verso le figure istituzionali, con una particolare intensità nei confronti delle donne. Diversi osservatori sottolineano da tempo come il sessismo online rappresenti una forma di violenza di genere sempre più diffusa e sottovalutata, capace di influenzare il clima sociale e scoraggiare la partecipazione femminile alla vita pubblica.