Insieme nel Sociale, Capitano: “La Kolymbetra e scale impervie responsabili della sicurezza. Lo dico ai responsabili”

Condividi

Visualizzazioni 105

In molti e anche io in particolare frequento i luoghi di superiore bellezza naturale d’un tempo che fu la piscina della Kolymbetra.

Per raggiungere la parte inferiore bisogna attraversare una discesa dissestata e pericolosa.

I responsabili dei luoghi , che organizzano anche incontri pubblici, non hanno considerato la necessaria ed indispensabile dotazione della sicurezza degli attuali gradini naturali e pericolosi.

Esiste una normativa ad hoc per la sicurezza delle scale pubbliche che è di fondamentale importanza per prevenire incidenti.

Occorre assicurare che le scale siano ben illuminate, con gradini antiscivolo e dotate di corrimano su entrambi i lati, soprattutto per luoghi aperti al pubblico.

Occorre regolamentare gli accessi con gradini di larghezza delle rampe e dei pianerottoli che consentano il passaggio di due persone e di una barella, con una pendenza massima del 15%. E’ necessario che le scale siano facilmente percepibili e praticabili anche per persone con disabilità non solo visive, e che abbiano una illuminazione artificiale con comandi facilmente individuabili al buio.

Occorre che i responsabili osservino le misure di sicurezza specifiche specie per la organizzazione degli eventi :

Le scale devono essere ben illuminate, sia naturalmente che artificialmente, con comandi facilmente accessibili.

Sarebbe bene costruire gradini in materiale ignifugo antiscivolo, preferibilmente con una superficie continua e bordi arrotondati. È obbligatorio avere corrimano su entrambi i lati, con facile presa e realizzati con materiali resistenti e non taglienti.

La larghezza delle rampe deve permettere il passaggio di due persone contemporaneamente, e la pendenza non deve superare il 15%.

non deve superare il 15%. Devono essere presenti pianerottoli intermedi, soprattutto nelle scale lunghe, per interrompere la caduta in caso di scivolamento.

I materiali utilizzati per la costruzione delle scale devono essere resistenti al fuoco e adatti alle condizioni di impiego.

Le scale devono essere regolarmente ispezionate e manutenute per garantire la loro sicurezza. E la segnaletica deve essere chiara per indicare la presenza di scale, specialmente in caso di scarsa illuminazione ed illuminate di sera.

Nel caso di organizzazione degli eventi pubblici è obbligatoria la presenza di scale di emergenza o antincendio come vie di fuga.

La sicurezza delle scale è un aspetto cruciale per la prevenzione degli incidenti e la protezione della salute delle persone. Adottando misure adeguate e seguendo le normative vigenti, è possibile rendere le scale luoghi sicuri e accessibili a tutti.

Per svolgere gli eventi occorrono le autorizzazioni per la sicurezza , pertanto sono necessari gli interventi con opere sicure abilitate ai sensi di legge.

Aldo Capitano

Insieme nel sociale