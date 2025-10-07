Inner Wheel presenta “La Valle racconta il mito”

Condividi

“La Valle racconta il Mito” – Seconda edizione al via con quattro classi dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” in visita al Museo Archeologico “Pietro Griffo”

Si apre con grande slancio la seconda edizione del progetto didattico “La Valle racconta il Mito con Nuovi Percorsi sui Documenti antichi dell’Archivio di Stato e sui Libri antichi della Biblioteca Lucchesiana”, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento e rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado della provincia. L’iniziativa, mirata a sensibilizzare le nuove generazioni sul ricco patrimonio culturale di Agrigento, coinvolge diverse istituzioni scolastiche del territorio e si propone di favorire nei giovani una maggiore consapevolezza e valorizzazione della propria identità culturale. In linea con questa nuova fase, già quattro classi dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” hanno partecipato con entusiasmo alla prima visita guidata presso il Museo Archeologico “Pietro Griffo”, dove hanno potuto ammirare anche la celebre Collezione Panitteri, compiendo un primo passo in un percorso di scoperta immersiva tra storia, mito e bellezza. Il progetto si avvale del prestigioso patrocinio e della supervisione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e delle collaborazioni con la Soprintendenza B.C.A. di Agrigento, l’Archivio di Stato di Agrigento, la Biblioteca Lucchesiana e l’Università degli Studi di Palermo – Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento. La presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, dichiara:

“Siamo profondamente convinte che l’educazione alla conoscenza, al godimento e all’uso responsabile del patrimonio culturale rappresenti un diritto fondamentale per tutti i ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e stimolare gli studenti nella scoperta del proprio territorio attraverso un approccio interdisciplinare che unisce storia, arte, archeologia, mitologia e lo studio delle fonti archivistiche e librarie.”

Nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, questa seconda edizione assume un valore ancora più significativo: la didattica dei beni culturali diventa non solo un’esperienza formativa, ma un autentico percorso di crescita civica e consapevolezza dell’identità culturale. Il progetto propone un itinerario strategico e stimolante, centrato sul circuito “Valle dei Templi e Mito”, che intreccia molteplici dimensioni: storia, arte, paesaggio, mitologia, recitazione, disegno artistico e studio delle fonti archivistiche e librarie. Le visite didattiche programmate includono: Collina dei Templi, Museo Archeologico “Pietro Griffo”, Villa Genuardi, Archivio di Stato di Agrigento e Biblioteca Lucchesiana.

Le attività saranno calendarizzate in sinergia con i docenti referenti e in accordo con gli enti ospitanti. “Il COME imparare – continua la presidente Vitellaro – diventa più importante del COSA si impara: vogliamo che i nostri studenti si sentano turisti consapevoli e protagonisti attivi del proprio territorio, capaci di riconoscere e valorizzare le radici della propria civiltà.”

L’Inner Wheel Club di Agrigento rivolge un sentito ringraziamento al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento per l’immediata adesione al progetto e per i preziosi suggerimenti forniti. Con “La Valle racconta il Mito”, l’Inner Wheel di Agrigento conferma il proprio impegno nella formazione culturale delle giovani generazioni, offrendo loro un’opportunità unica di crescita e consapevolezza, nel segno della memoria, della bellezza e della conoscenza.