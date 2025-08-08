Inner Wheel Club di Agrigento a lutto, è morto Giuseppe Di Giovanni, papà della Presidente Patrizia

Condividi

L’Inner Wheel Club di Agrigento si stringe attorno alla presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro

Le socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento partecipano con profonda commozione al dolore della loro presidente, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, per la perdita del caro padre, il colonnello Giuseppe Di Giovanni.

Uomo di grande integrità, autorevole figura nella vita pubblica cittadina, il colonnello Di Giovanni è stato consigliere comunale negli anni ’80 e ’90, apprezzato autore di guide e testi sulla storia di Agrigento, della Sicilia greca, normanna e medievale, e di importanti pubblicazioni su Piazza Armerina, Segesta e Selinunte.

In questo momento di lutto, il Club si stringe a Patrizia, al marito Franco Vitellaro, alla sorella Rossana con Totò Salvago, e ai nipoti: Pietro Vitellaro, consigliere comunale, con la moglie Roberta, Luca, Gaetano, Antonio, Giovanna e la piccola Giulia.

Il ricordo del colonnello Di Giovanni, già duramente colpito dalla perdita del figlio Gaetano, tragicamente scomparso a soli 27 anni, continuerà a vivere nella memoria di chi ne ha apprezzato il rigore, l’umanità e l’amore per la cultura.