Inizio di anno devastante per il già pluripregiudicato ex avvocato Giuseppe Arnone incassa ancora una condanna: diffamò il presidente Irsap

Arnone condannato per diffamazione a ex presidente Irsap Dovrà risarcire Cicero che aveva accusato di condotte illecite

Quando sosteniamo che il pluripregiudicato ed ex avvocato Giuseppe Arnone è sostanzialmente una persona fortunata lo diciamo con cognizione di fatto. Se tutte le persone da lui offese avessero sporto querela nei suoi confronti, a quest’ora sarebbe ritornato nelle patrie galere. La somma di tante sconfitte ti porta dritto dritto in carcere. Quanti ladri ci sono, quanti mafiosi ci sono, quanti delinquenti ci sono, quanto magistrati corrotti ci sono, quanti politici ladri ci sono. Insomma, una querela soltano di ognuno di loro e la frittata sarebbe stata ben servita con piselli e cipolla.

Di fatto nella sua mente regna la convinzione che dalla sua bocca possano uscire gravissimi epiteti contro chicchessia. Ed invece la realtà è un’altra caro ex avvocato: condanne, condanne, condanne. E siamo solo all’inizio.

Andiamo alla notizia che riportiamo fedelmente come l’ha scritta l’Ansa.

“Il giudice Letizia Buscarino, della terza sezione penale del Tribunale di CATANIA, ha condannato l’ex avvocato agrigentino Giuseppe Arnone, per avere diffamato a mezzo stampa Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap. Arnone, difeso dall’avvocato Fabio Sardo, è stato condannato alla pena di 5mila euro di multa, e al pagamento in favore di Cicero, parte civile difeso dall’avvocato Annalisa Petitto, di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 15mila euro nonché al risarcimento del danno in favore di Cicero che verrà determinato in sede civile oltre alle spese processuali. La condanna emessa dal Tribunale di CATANIA scaturisce dalle dichiarazioni fatte da Arnone nel 2015 su una testata giornalistica on line nei confronti di Cicero, accusato di avere posto in essere, nel ruolo di presidente dell’Irsap, condotte illecite nel conferimento degli incarichi legali.

Arnone è imputato in altri tre processi in corso di svolgimento dove Cicero è parte offesa e parte civile costituita, segnatamente per calunnia davanti il Tribunale di CATANIA e per diffamazione aggravata dinanzi i tribunali di Caltanissetta e di Palermo”.

Già un mese addietro lo stesso pluripregiudicato Giuseppe Arnone è stato condannato a 7 mesi e passa di carcere (oltre ad bel gruzzolo di soldi, che non ha) per avere diffamato l’ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

C’è di più: la Corte di Cassazione, lo scorso febbraio, ha rigettato l’appello di Arnone che era stato condannato a dieci mesi di reclusione per diffamazione ai danni dell’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano. La sentenza di primo grado è stata confermata ed è divenuta definitiva.

Arnone è felice quando nei suoi blog racconta le vittorie processuali. Di fatto, con una grave e strana amnesia, dimentica sempre di informare i suoi lettori (otre 600 mila+IVA) delle condanne che prende.

Vogliamo essere un sito di informazione che pubblica ogni cosa e soprattutto la verità. Ce lo ha suggerito il pluripregiudicato Arnone e noi lo ascoltiamo alla lettera.