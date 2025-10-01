Inizia oggi la campagna vaccinale in Sicilia

Condividi

All’assessorato regionale alla Sanità firmato l’accordo con i sindacati di categoria. Da oggi la somministrazione dei principali sieri antivirus.

I sindacati di categoria e i dirigenti dell’assessorato regionale alla Sanità hanno firmato l’accordo che sancisce l’inizio in Sicilia della campagna vaccinale contro le infezioni virali più diffuse, con partecipazione dei medici di medicina generale. Da oggi è avviata la somministrazione dei principali sieri, dall’antinfluenzale, all’anti-Covid, e poi l’antipneumococcico, il vaccino contro l’Herpes Zoster, il virus respiratorio sinciziale e il Papillomavirus. E’ previsto un compenso minimo di 10 euro per ogni inoculazione effettuata nello studio medico. E poi di 15 euro per le somministrazioni domiciliari. E a tal proposito il segretario regionale della Fimmg, Gigi Tramonte, apprezza e spiega: “La capillarità degli studi di assistenza primaria è una risorsa da valorizzare e abbiamo chiesto di ampliare la quota di pazienti vaccinati direttamente a casa, così da raggiungere anche le fasce più fragili”. Plaude anche il capo della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, che afferma: “Il concorso dei medici di famiglia nelle vaccinazioni rappresenta un tassello essenziale nel percorso finalizzato al raggiungimento dei Lea (i livelli essenziali di assistenza), uscendo in tal modo dal piano di rientro.”