Ingerisce le pillole della madre: bambina di 17 mesi in terapia intensiva

Una bambina di 17 mesi è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. La piccola è stata subito sottoposta alle prime cure e agli accertamenti clinici necessari. Valutate le sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Le sue condizioni sono costantemente seguite dal personale medico.
