Infrastrutture e crisi idrica: annunci news

Infrastrutture viarie e crisi idrica in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti sugli annunci. Salvini: “Lavoriamo giorno e notte per superare l’emergenza entro 3 anni”.

La posa per la prima pietra per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, pluri-annunciata da Matteo Salvini per il luglio scorso, è stata rinviata a data da destinarsi. E sull’argomento è stato istituzionalmente calato il sipario del silenzio. E proseguono invece le manfrine da bar dello sport del tipo: “Ponte sì, ponte no, prima le strade, prima i treni, poi il ponte, no, prima il ponte e poi le strade e i treni, sì, no, ma così e colà”.

Forse che la prima pietra del Ponte a luglio, pubblicizzata a tamburo battente per tutta la primavera scorsa, è stata funzionale per guadagnare voti alle elezioni Europee? Chissà. Nel frattempo il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, il vice premier Salvini, ha appena annunciato che entro tre anni sarà risolta in modo definitivo la crisi idrica in Sicilia. E ha affermato: “Stiamo lavorando notte e giorno con i tecnici per arrivare finalmente a superare la perenne emergenza che quest’anno ha colpito la Sicilia, e l’anno scorso ha colpito le regioni del Nord Italia. In questo settore occorre affrontare il tema dei dissalatori e della rimessa a nuovo di una parte di rete di adduzione e conduzione, e di rete fognaria, che porta a oltre il 50% il tasso di dispersione idrica in Sicilia. Ci stiamo lavorando, e conto che, nell’arco dei tre anni di legislatura che abbiamo davanti, risolveremo una volta per tutte questa perenne emergenza”.

Ancora nel frattempo la Sicilia marcia inesorabilmente verso la catastrofe. Secondo gli esperti del settore, anche se piovesse un mese di seguito la siccità non sarebbe risolta perché le terre sono così aride da non trattenere nulla, insaziabili. Non pietra, ma anche nessun primo sassolino dei dissalatori o dei lavori per le reti idriche.