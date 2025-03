“Infiltrazioni mafiose”: sciolto il Comune di Tremestieri Etneo

Condividi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a fronte degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono l’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. A breve si insedierà una Commissione straordinaria, e sarà in carica per 18 mesi. Il provvedimento segue gli esiti dell’inchiesta “Pandora” su infiltrazioni mafiose di corruzione nel Comune. Il sindaco, Santi Rando, poliziotto in aspettativa, è stato arrestato e appena condannato a 8 anni di reclusione per scambio elettorale politico-mafioso.