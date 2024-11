Individuati gli aggressori del minorenne

Condividi

I poliziotti del Commissariato di Stato hanno individuato i due giovani accusati dell’aggressione, nei giorni scorsi, ai danni di un minore. Il fatto è accaduto all’interno del piazzale della stazione di bus, in via Lioni. I due giovani, che hanno colpito il minorenne anche col casco, sono stati denunciati per lesioni. La vittima dell’aggressione, studente in un istituto superiore di Sciacca, stava per salire sul bus er raggiungere il paese di residenza. Gli sono state diagnosticate, dai medici dell’ospedale Giovanni Paolo II, ferite guaribili in circa 15 giorni.