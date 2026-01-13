Indagini su indennizzi per danni da tromba d’aria: coinvolto il deputato Ignazio Abbate

Condividi

Il deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali, è tra gli indagati nell’ambito di un’inchiesta su indennizzi legati ai danni causati da una tromba d’aria che colpì Modica nel 2021, provocando anche una vittima. L’indagine riguarda terreni di proprietà di Abbate, concessi in affitto a una società che avrebbe presentato istanza per l’indennizzo, da poco meno di 150 mila euro. Le indagini prospettano possibili irregolarità nei contratti di cessione dei terreni e nella titolarità delle istanze di indennizzo. Abbate respinge ogni accusa, definendo la vicenda una questione tecnico-amministrativa gestita dalla Protezione Civile, e ribadendo la propria correttezza.