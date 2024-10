Indagini concluse per agrigentino di 24 anni presunto violento con la compagna

Condividi

Il pubblico ministero di Agrigento, Maria Cifalinò, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad un agrigentino di 24 anni. A lui, assistito dall’avvocato Leonardo Marino, si contestano le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, e detenzione di droga a fine di spaccio. L’indagato, tra l’altro, avrebbe ripetutamente vessato, minacciato e picchiato la compagna di 34 anni, costringendola ad un perenne stato di paura. “Giuro su mia madre che ti ammazzo, o stai con me o morirai.” E ancora: “Solo i Carabinieri ti possono aiutare perchè la gente del posto è con me”. Lei, spesso chiusa a chiave in casa, una volta sarebbe riuscita a scappare e lui l’avrebbe inseguita e picchiata in strada. Poi si scagliò contro i Carabinieri giunti sul posto.