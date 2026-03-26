Indagine Dda su agguato a Sicily by Car

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E’ stata trasferita alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo l’inchiesta sull’intimidazione del 21 marzo scorso contro la società di noleggio auto Sicily by Car dell’imprenditore Tommaso Dragotto. Le modalità dell’agguato, ovvero una trentina di colpi di mitraglietta sparati da due uomini contro quattro messi all’interno del negozio, inducono a ipotizzare una matrice mafiosa. Ecco il perché del trasferimento di competenza disposto da procuratore Maurizio De Lucia. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e coordinate dall’aggiunto Vito Di Giorgio.