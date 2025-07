Incontro istituzionale tra Confcommercio e il presidente del Libero Consorzio Pendolino

Condividi

Visualizzazioni 91

Si è svolto presso la sede provinciale di Confcommercio Agrigento un incontro di rilievo tra il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e una delegazione dell’organizzazione datoriale guidata dal Presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana. All’incontro erano presenti anche il Direttore Antonio Giardina e autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale locale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra istituzioni e imprese, focalizzandosi sul futuro socioeconomico della provincia. Al centro del tavolo, sono state affrontate le principali criticità del territorio, inclusi le condizioni delle infrastrutture provinciali, considerate prioritarie da Confcommercio per il suo sviluppo strategico.

Il Presidente Caruana ha consegnato al Presidente Pendolino un documento programmatico che sottolinea l’urgenza di un piano integrato per modernizzare le reti stradali e i collegamenti interprovinciali. “Agrigento attende da troppo tempo una risposta concreta sul fronte della mobilità e dei trasporti”, ha dichiarato Caruana. “Le infrastrutture sono cruciali per la competitività e l’attrattività economica del nostro territorio. Senza collegamenti efficienti, il rilancio del territorio sarà solo una promessa”.

Il Presidente Pendolino ha confermato che importanti interventi infrastrutturali sono già programmati dall’ente, con attività di manutenzione e iniziative come un piano di laboratori scolastici professionalizzanti per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Ha inoltre sottolineato l’importanza di controlli rigorosi per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, un tema cruciale per la provincia.

L’incontro ha visto anche l’intervento di Francesco Picarella, Vicepresidente regionale di Federalberghi, che ha esortato a un maggiore coinvolgimento dell’ente provinciale nella promozione turistica del territorio, anche attraverso la partecipazione a fiere internazionali. “Il turismo delle radici rappresenta un’opportunità straordinaria per attrarre nuovi visitatori e rilanciare l’immagine di Agrigento nel mondo”, ha sottolineato.

Il Presidente Pendolino ha assicurato il supporto dell’ente provinciale per garantire alle imprese locali una presenza significativa nelle fiere nazionali e internazionali, riconoscendo il settore fieristico come un catalizzatore positivo per il turismo, il commercio e la promozione delle eccellenze locali.

Il Direttore Antonio Giardina ha illustrato il progetto “Turismo delle Radici” di Confcommercio, integrando cultura, tradizione, accoglienza e servizi per gli italiani all’estero. Il Presidente Pendolino ha espresso forte interesse per l’iniziativa, impegnandosi a inserirla nel piano di sviluppo provinciale.

Interventi significativi sono giunti anche da Giuseppe Ciminnisi, Presidente nazionale di Fiavet, che ha sottolineato l’importanza di combattere l’abusivismo nel settore turistico, e da Antonella Danile, Presidente provinciale Terziario Donna Confcommercio, che ha presentato il progetto “Stanza delle Donne” per valorizzare il ruolo femminile.

In conclusione, Confcommercio Agrigento ha ribadito il proprio ruolo di interlocutore privilegiato delle istituzioni e si è dichiarato disponibile a istituire un tavolo tecnico permanente con il Libero Consorzio per definire strategie di sviluppo condivise.

“La responsabilità di risollevare questa provincia non può ricadere solo sulle spalle delle imprese”, ha concluso il Presidente Caruana. “Serve un patto istituzionale basato su ascolto, programmazione e visione. Confcommercio è pronta a fare la propria parte, con spirito costruttivo e concreto.”