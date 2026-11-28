Condividi

Visualizzazioni 69

Il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà ha coordinato l’incontro istituzionale per accelerare la consegna dei locali

Si è svolto presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento un incontro istituzionale finalizzato ad avviare le procedure per l’assegnazione di una nuova sede alla sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Agrigento.

Alla riunione hanno preso parte il commissario straordinario della sezione provinciale ENS, dott. Camillo Frizza, gli assessori Lala e Trano, quest’ultimo collegato da remoto, i dirigenti del settore Patrimonio del Comune di Agrigento e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, che ha coordinato i lavori.

Nel corso dell’incontro sono state avviate le procedure necessarie all’assegnazione dei locali che l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’ENS, ubicati nella frazione di Fontanelle.

Si tratta di una sede provvisoria che consentirà all’Ente di disporre di spazi adeguati e funzionali, offrendo alla comunità delle persone sorde un punto di riferimento certo e un luogo in cui poter svolgere le proprie attività istituzionali e associative.

Gli assessori Lala e Trano, con la collaborazione istituzionale del presidente Civiltà, hanno fornito agli uffici competenti precise indicazioni operative affinché si possa procedere, nel più breve tempo possibile, al completamento dell’iter amministrativo e alla conseguente consegna dei locali.

Il commissario straordinario Camillo Frizza ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro e per la disponibilità manifestata dall’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di poter finalmente garantire all’ENS una sede adeguata e funzionale. Frizza ha inoltre confermato che tornerà ad Agrigento in occasione della consegna ufficiale dei locali, momento che segnerà un passaggio significativo per la vita associativa dell’Ente e per l’intera comunità delle persone sorde.

«L’obiettivo – dichiara il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà – è garantire all’ENS una sede adeguata, capace di rispondere alle esigenze dell’associazione e di rappresentare un riferimento stabile per l’intera comunità. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete e tempestive, promuovendo inclusione, partecipazione e piena cittadinanza».

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale volto a sostenere le realtà associative del territorio e a favorire condizioni sempre più concrete di inclusione e partecipazione alla vita della comunità agrigentina.