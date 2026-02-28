Incidenti sul lavoro, due morti

Condividi

Un operaio di 61 anni, Antonio Rocco Russo, padre di tre figli, è morto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo, originario di Condrò, è stato intento a sbloccare un nastro trasportatore quando è stato trascinato dal macchinario rimanendo schiacciato. I soccorsi sono stati inutili. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. Indagini sono in corso.

E un altro incidente sul lavoro si è verificato a Mazara del Vallo dove un operaio, Francesco Greco, 53 anni, è morto cadendo da un edificio mentre ero intento a montare un condizionatore d’aria al primo piano. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi. Il segretario generale della Uil di Trapani, Tommaso Macaddino, commenta: “Non vi sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro. Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”.