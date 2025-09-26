“Incidenti stradali”, mercoledì ad Agrigento “La voce del silenzio”

Condividi

Ad Agrigento mercoledì primo ottobre innanzi alla Prefettura dalle ore 10 alle 12 la sezione agrigentina dell’Associazione italiana familiari vittime della strada, presieduta da Carmelina Nobile, ha organizzato una manifestazione pubblica intitolata “La voce del silenzio”, annunciando e sottolineando che il carattere dell’iniziativa è assolutamente apolitico, tanto che l’associazione premette di non accogliere o condividere eventuali dichiarazioni da parte di soggetti politici.

La presidente Nobile spiega: “L’obiettivo della manifestazione è esprimere vicinanza e sostegno alle famiglie recentemente colpite da tragedie stradali nel territorio provinciale, ricordando in particolare Giuseppe Vinti, 20 anni di Raffadali, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, di Agrigento, Isabella Messina, 64 anni di Porto Empedocle, e Marco Chiaramonti, 50 anni di Agrigento. Da non dimenticare la morte della giovanissima Chiara La Mendola, nel 2013.

Durante l’incontro saremo ricevuti dal Prefetto di Agrigento, al quale sarà consegnata una nota ufficiale con la richiesta di un urgente intervento per incrementare le misure di sicurezza stradale nella provincia. Si sottolinea la necessità di un rafforzamento dei controlli su strada e di un miglioramento delle condizioni infrastrutturali, al fine di prevenire ulteriori incidenti mortali e garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per mantenere viva la memoria delle vittime e per sostenere con forza la prevenzione degli incidenti stradali.”