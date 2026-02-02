Incidenti stradali: due morti

Condividi

A Palermo, all’ospedale Villa Sofia, è morto Giuseppe Salafia, 44 anni, gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 20 gennaio sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. La sua auto si è scontrata con quella su cui viaggiava una coppia di coniugi, anche loro feriti e ricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “Sant’Antonio Abate”a Trapani.

E in provincia di Siracusa, lungo la strada provinciale 74, tra Floridia e Canicattini, un incidente stradale ha provocato la morte di Giuseppe D’Amore, 60 anni, di Floridia. A lui, alla guida di un’automobile Fiat Punto, è sfuggito il controllo del mezzo è si è schiantato contro il bordo della carreggiata. E’ stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è deceduto.