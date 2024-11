“Incidente viadotto Morandi”: braccio ricucito ma poi distaccato nuovamente

Condividi

A Palermo al Policlinico i medici hanno ricucito il braccio a Nicolò Vasile. Poi però hanno dovuto distaccarglielo perché sono insorte delle complicazioni. La lamiera del guardrail lungo il viadotto Morandi ad Agrigento glielo ha tranciato.

L’arto, letteralmente volato giù dal ponte per oltre 50 metri, è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto, tra Vigili del fuoco, Polizia, e 118. Vasile, 43 anni, sposato e padre di due figli, in sella ad uno scooter, si sarebbe ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento. E si è schiantato contro il guardrail. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Agrigento, al “San Giovanni di Dio”. Poi è stato trasferito in ambulanza a Palermo dove è stato operato d’urgenza. La prognosi sulla vita è riservata. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dai poliziotti, che avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni tra gli automobilisti in transito che hanno lanciato l’allarme. Non è esclusa l’ipotesi di un coinvolgimento di un’automobile che potrebbe avere tamponato lo scooter di Vasile. Indagini in corso.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)