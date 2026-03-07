Incidente tra Naro e Camastra: muore in ospedale il conducente, salgono a due le vittime

Condividi

Visualizzazioni 70

Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la strada che collega Naro e Camastra. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale è infatti deceduto il conducente dell’auto coinvolta nello scontro con un camion.

La vittima è Tili Pilinci, 39 anni, di origine albanese ma residente a Naro. L’uomo era rimasto gravemente ferito nell’impatto ed era stato inizialmente trasportato all’ospedale di Canicattì. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, i medici avevano disposto il trasferimento all’ospedale Ospedale Villa Sofia, dove è rimasto ricoverato con prognosi riservata fino al tragico epilogo avvenuto nelle ultime ore.

Con la morte di Pilinci sale a due il numero delle vittime del sinistro. Nell’incidente aveva infatti perso la vita anche Flora Topalli, 24 anni, che si trovava a bordo della stessa vettura al momento dello schianto.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi.