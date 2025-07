Incidente tra Gela e Licata: un morto

Condividi

Visualizzazioni 318

Un incidente stradale intorno alle ore 5 del mattino di oggi lungo la statale 115, tra Gela e Licata, ha provocato la morte di un uomo di 59 anni, Francesco Messina, residente a Palermo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due furgoni al chilometro 250, in contrada Piana Marina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti del commissariato di Gela e i Vigili del fuoco. Ferito gravemente è il figlio della vittima, di 26 anni, trasferito in codice rosso all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, e, meno grave, un altro uomo di 63 anni. Francesco Messina, il figlio e il 63enne erano diretti a Gela per lavorare in un cantiere edile della zona. Solo lievi traumi per gli occupanti del secondo furgone coinvolto.