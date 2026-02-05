Incidente sulla Statale 115 tra Ribera e Sciacca: auto finisce in una scarpata, quattro persone in ospedale

Condividi

Momenti di paura lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Ribera e Sciacca, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura con a bordo due adulti e due bambini. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 146, in un tratto reso particolarmente insidioso dalle condizioni meteo avverse.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe uscita di carreggiata durante una manovra di sorpasso, perdendo aderenza sull’asfalto bagnato dalla pioggia caduta incessantemente nelle ultime ore. Il veicolo ha terminato la sua corsa in una scarpata laterale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma non si esclude che la velocità sostenuta possa aver contribuito all’uscita di strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Agrigento e Sciacca, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato. Polizia e carabinieri si sono occupati dei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, le condizioni dei quattro occupanti non sarebbero gravi. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti della Statale 115, soprattutto in presenza di maltempo, e sull’importanza di adottare la massima prudenza alla guida.