Incidente sulla statale 115, auto precipita dal viadotto Re: salvo un giovane automobilista

Attimi di paura lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Porto Empedocle a Realmonte, dove una Citroen C3 è precipitata dal viadotto Re per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida dell’auto c’era un venticinquenne che, nonostante la drammaticità dell’accaduto, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco ed è ora fuori pericolo di vita.

L’automobilista è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo dopo la caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, impegnate nelle operazioni di soccorso sia nella parte superiore che in quella inferiore del cavalcavia. Dopo un delicato intervento, il giovane è stato estratto dall’auto: era cosciente e collaborativo, seppur ferito.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato alcune fratture, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Tra i soccorritori c’è chi parla apertamente di un miracolo, considerando la dinamica e l’altezza del viadotto da cui il veicolo è precipitato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia “Frontiera”, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se l’auto sia finita fuori strada a seguito di un incidente o se il conducente abbia perso autonomamente il controllo del mezzo.

Presente anche un’ambulanza del 118, che ha provveduto al trasferimento del ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti e le cure del caso.

La statale 115 ha registrato rallentamenti durante le operazioni di soccorso, con la priorità assoluta data al salvataggio dell’automobilista. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause dell’incidente.