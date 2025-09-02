Incidente sulla Ss Valle del Platani, muoiono padre e figlio

Condividi

La S s 189 della Valle del Platani diventa ancora una volta teatro di una tragedia. In un gravissimo incidente stradale sono morti padre e figlio che viaggiavano a bordo di una Peugeot che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Bmw che proveniva in senso opposto.

Sul luogo dell’incidente militari e personale del 118 i quali nulla hanno potuto fare per strappare alla morte il padre di 68 anni e il figlio di 39.

Il conducente della Bmw, dopo lo scontro, è rimasto miracolosamente illeso. Si tratta di un uomo di 58 anni.

Anche l’Anas è intervenuta sul luogo del sinistro per prima bloccare e deviare il traffico e successivamente liberarlo al normale accesso. Il tutto è accaduto all’altezza del km 7.