Incidente sulla Palermo–Sciacca: un morto e cinque feriti

Un drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale Palermo–Sciacca, all’altezza dello svincolo di Roccamena, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato una vittima e cinque feriti.

A perdere la vita è stato Kevin Di Paola, 18 anni. Una giovane di 20 anni, identificata con le iniziali D.M.L., è stata soccorsa in condizioni critiche: stabilizzata e intubata dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Altri quattro feriti, non in pericolo di vita, sono stati trasportati negli ospedali Policlinico e Civico di Palermo per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Corleone, Campofiorito e Giuliana, oltre ai sanitari del 118 che hanno coordinato le operazioni di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra una Fiat Grande Punto diretta verso Sciacca e una Fiat 500 che procedeva in senso opposto. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Peugeot, anch’essa in marcia verso Palermo. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause del violento impatto, mentre sulla statale si sono registrati rallentamenti e disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.