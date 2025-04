Incidente sulla Palermo Mazara, stimato medico e la moglie perdono la vita

Condividi

Giovanni Finocchiaro e la moglie Serafina Cantarella erano di Giarre

In tragico incidente stradale di ieri pomeriggio sull’autostrada A29 ha scosso la comunità di Giarre, dove vivevano le vittime. Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella, marito e moglie, hanno perso entrambi la vita nel violento scontro tra una moto e un’auto avvenuto nella “Diramazione per Birgi”, nel territorio di Paceco. L’incidente si è verificato al km 0,100 dell’autostrada. La notizia della tragica scomparsa della coppia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Giarre. Finocchiaro era una figura molto conosciuta e stimata, sia per la sua professione medica che per il suo impegno politico.

Profondamente colpito dal fatto il sindaco Leo Cantarella, amico e collega di Finocchiaro: “Sono sconvolto. Una tragedia immane. La comunità giarrese perde uno stimato professionista e un uomo per bene apprezzato per le sue straordinarie qualità umane”. Chiusi nel dolore anche i colleghi dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre, per la cui riattivazione del pronto soccorso Finocchiaro, da medico e da giarrese si era battuto strenuamente.

Giuseppe Recca (corrieredisciacca.it)