Incidente sul trattore: morto un cinquantenne di Cammarata

In provincia di Caltanissetta, in territorio di Campofranco, un operaio di 50 anni, Roberto Borgia, di Cammarata, è morto in un appezzamento di terreno a poche decine di metri dalla strada statale 189, la Agrigento-Palermo. Lui, alla guida di un trattore, per cause da accertare si è improvvisamente ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione. Indagini in corso.