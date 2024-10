Incidente sul monopattino, morto un ragazzino di 12 anni

Condividi

Un ragazzino di 12 anni, Simone Lagona, è morto a Palagonia, in provincia di Catania, nello scontro tra il suo monopattino, a bordo insieme ad un coetaneo, e un’automobile, in via Garibaldi, nei pressi del cimitero. Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare il 12enne si sono rivelati inutili. Il suo amico è stato invece trasferito d’urgenza al Policlinico di Catania. E’ fuori pericolo. L’automobilista non ha subito ferite. Sul sinistro indagano i Carabinieri.