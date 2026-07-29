Incidente sul lavoro nella zona industriale di Agrigento: operaio ferito gravemente, trasferito in elisoccorso

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Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Agrigento, dove un grave incidente sul lavoro si è verificato all’interno di un’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Un operaio di circa 30 anni è rimasto seriamente ferito durante l’utilizzo di un macchinario.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il lavoratore avrebbe riportato profonde lesioni a un braccio e a una mano. Le circostanze che hanno causato l’incidente non sono ancora state chiarite e saranno oggetto delle indagini avviate dagli organi competenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze. Dopo aver prestato le prime cure e arrestato la copiosa emorragia, il personale medico ha stabilizzato il giovane, valutando indispensabile il trasferimento in una struttura ospedaliera altamente specializzata.

È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il trentenne all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato affidato alle cure dei medici.