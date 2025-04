Incidente sul lavoro, morto un operaio di 65 anni

Condividi

Un operaio edile di Belpasso di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di due figli, è morto in un cantiere della strada statale 284, in contrada Passo Zingaro, dove l’impresa Donati Spa è impegnata in lavori di ammodernamento del tratto tra Adrano e Bronte. Il 65enne durante la fase di scarico è stato colpito alla testa da un fascio di acciaio. E’ morto sul colpo. Rapisarda sarebbe stato in pensione tra un mese. Indagini sono in corso, anche da parte dell’Anas, per riscontrare eventuali responsabilità su quanto accaduto.