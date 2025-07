Incidente sul lavoro, morto un operaio di 63 anni

Condividi

E’ morto all’ospedale Villa Sofia a Palermo, dove è stato ricoverato in coma, Antonino Bianco, 63 anni, muratore originario di Calatafimi, in provincia di Trapani, che lo scorso 30 giugno è precipitato da una impalcatura al secondo piano di un edificio in ristrutturazione nel centro storico di Trapani. Dopo la caduta, Bianco è stato soccorso dai sanitari di un’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, ma le sue condizioni ne hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia, a Palermo, in coma farmacologico.