Incidente sul lavoro: morto un operaio di 53 anni

Un operaio di 53 anni di Santa Venerina, in provincia di Catania, Salvatore Sorbello, è morto vittima di un incidente sul lavoro. E’ stato impegnato in opere di ampliamento dei capannoni di un’impresa di serramenti per l’edilizia in contrada Rovettazzo a Riposto. Avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’impalcatura da un’altezza di circa 8 metri. Sul posto è atterrato inutilmente un elisoccorso del 118. I rilievi investigativi sono stati effettuati dai carabinieri di Giarre che indagano coordinati dalla procura di Catania.
