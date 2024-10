Incidente sul lavoro, morto un operaio di 44 anni

Condividi

Visualizzazioni 121

Incidente mortale sul lavoro al mattino di oggi in provincia di Palermo, a Termini Imerese, in contrada Canne Masche, all’interno di un terreno dove il proprietario, Nicasio Moncada, 44 anni, di Sciara, alla guida di un mini escavatore è stato travolto da un traliccio crollato. L’operaio è rimasto bloccato all’interno della cabina del mezzo schiacciata dal traliccio. E per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’impatto è stato violento. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, hanno solo constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.