Incidente sul lavoro, morto un operaio di 27 anni

Condividi

Visualizzazioni 179

In provincia di Siracusa, a Pachino, in contrada Buongiorno, un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un catanese di 27 anni, a lavoro in un’impresa incaricata da Enel. Lui sarebbe stato travolto da un escavatore. Inutili si sono rivelati i tentativi ad opera dei sanitari del 118. Sul posto è atterrato invano anche un elisoccorso. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. Procede il commissariato di Polizia di Pachino.