Incidente sul lavoro, morto un marinaio di 52 anni

Un marinaio napoletano di 52 anni è morto ieri sera a Catania. E’ stato a lavoro a bordo dell’eurocargo Ravenna del gruppo Grimaldi, prossimo a salpare per Salerno. L’incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di carico. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera, agenti della polizia di frontiera e personale del 118. La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta, affidando le indagini alla polizia, e disposto il sequestro della nave per potere eseguire rilievi e atti utili alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.