Incidente sul lavoro, morto un imprenditore di 30 anni

Un incidente sul lavoro a Termini Imerese, in contrada Molara, ha provocato la morte di Denis Agnello, 30 anni, imprenditore titolare dell’azienda Kowig srl, specializzata nella produzione di infissi e serramenti. Alla guida di un muletto, è stato schiacciato dallo stesso mezzo che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato travolgendolo. Lo piangono la moglie e la figlia di 3 anni. I colleghi presenti hanno tentato disperatamente di sollevare il veicolo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.