Incidente sul lavoro a Ribera: 45enne grave dopo una caduta di sette metri

Un uomo di 45 anni, romeno e residente a Ribera, ha subito gravi ferite cadendo da un’altezza di circa 7 metri durante dei lavori di potatura in contrada Magone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e un elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il 45enne ha riportato una grave ferita alla testa ed è ricoverato in condizioni critiche, con prognosi riservata. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
