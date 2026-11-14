Incidente sul lavoro a Lampedusa, operaio precipita da un’impalcatura: 34enne in elisoccorso a Palermo

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L’uomo stava effettuando lavori di demolizione di una parete all’interno del centro Radar dell’Aeronautica militare. È caduto da un’altezza di circa tre metri, riportando traumi gravi.

Grave incidente sul lavoro a Lampedusa, dove un operaio edile di 34 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni interventi di demolizione.

L’infortunio si è verificato all’interno del 134° Centro Radar dell’Aeronautica militare, in località Cala Francese. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre lavorava, finendo rovinosamente al suolo da un’altezza di circa tre metri.

L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni dell’operaio hanno richiesto un intervento sanitario immediato. Dopo i primi soccorsi, considerata la gravità dei traumi riportati, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Restano da chiarire le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità legate alla sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.