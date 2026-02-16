Incidente stradale, una vittima

Un uomo di 26 anni originario di Nicolosi, Sebastiano Navarria, è morto vittima di un incidente stradale lungo la Statale 121 Catania-Paternò, in direzione Adrano. Il 26enne è stato alla guida di un’automobile Ford che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. A bordo con lui altre due persone hanno subito gravi ferite. Feriti lievi tra gli occupanti di altre tre automobili coinvolte nel sinistro. Indagano i Carabinieri.
