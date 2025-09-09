Incidente stradale: un morto sull’Agrigento – Palermo

Condividi

Un incidente stradale lungo lo scorrimento veloce Palermo – Agrigento, nel tratto fra Misilmeri e Bolognetta, ha provocato la morte di Roberto Coniglio, 42 anni, di Mussomeli. Per cause in corso di accertamento, a lui, alla guida della sua automobile Mercedes classe B, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato fuori strada. Altri automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi. A lavoro i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi investigativi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)