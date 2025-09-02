Incidente stradale nottetempo, morti due giovani

Condividi

A Palermo nottetempo intorno alle ore 3 nel sottopassaggio di via Belgio, lungo viale Regione Siciliana, un incidente stradale autonomo ha provocato la morte di Antonio Mazzola, 27 anni compiuti ieri, e Domenico Schiavo, 21 anni. La moto su cui hanno viaggiato, una Kawasaki, per cause da accertare si è ribaltata. Inutile si è rivelato il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi investigativi sono intervenuti gli agenti della squadra infortunistica della Polizia municipale e i poliziotti.