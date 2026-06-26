Incidente stradale nel Ragusano: morto anche un secondo passeggero

Un incidente stradale lungo la Ragusa – Santa Croce ha provocato mercoledì scorso la morte di un anziano di 91 anni di Ragusa. Lui ha viaggiato come passeggero su un’automobile Toyota Yaris condotta da un parente. E l’auto si è scontrata con un pickup Ford. Ebbene oggi è deceduta in ospedale anche la moglie, di 85 anni. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro fatale e riscontrare eventuali responsabilità.
Notizie correlate
-
Crisi idrica: la Cgil agrigentina invoca trasparenza e regole condiviseCondividi Visualizzazioni 192 Dopo l’audizione all’Assemblea Regionale sull’emergenza idrica nell’Agrigentino, il segretario generale della Cgil di...
-
La Sicilia secondo BankitaliaCondividi Visualizzazioni 148 Presentato il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia siciliana. Il Prodotto interno lordo...
-
Fotovoltaico sui tetti: la manutenzione del lastrico solare spetta al titolare dell’impiantoCondividi Visualizzazioni 236 Chi impianta i pannelli fotovoltaici sui Tetti ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione...