Incidente stradale nel Ragusano: morto anche un secondo passeggero

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Un incidente stradale lungo la Ragusa – Santa Croce ha provocato mercoledì scorso la morte di un anziano di 91 anni di Ragusa. Lui ha viaggiato come passeggero su un’automobile Toyota Yaris condotta da un parente. E l’auto si è scontrata con un pickup Ford. Ebbene oggi è deceduta in ospedale anche la moglie, di 85 anni. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro fatale e riscontrare eventuali responsabilità.