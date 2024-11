incidente stradale, muore motociclista 55enne

Condividi

Visualizzazioni 49

A Messina un motociclista di 55 anni, Giuseppe Ingemi, è morto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Garibaldi. A lui, in sella alla sua moto Harley Davidson, per cause ancora in corso di accertamento è sfuggito il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione. Sono stati alcuni passanti a prestare il primo soccorso e ad allertare un’ambulanza. Inutile però si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Polizia locale. Al vaglio i sistemi di videosorveglianza nella zona.