Incidente stradale, muore giovane padre di 26 anni

Un incidente stradale mortale a Vittoria, in provincia di Ragusa, ha provocato la morte di Giovanni Milazzo, 26 anni, sposato e padre di una bambina. Per cause in corso di accertamento, in contrada Alcerito, zona agricola, si sono scontrati un camion e un furgone con alla guida Milazzo, in direzione Scoglitti. Inutile si è rivelato il tempestivo intervento del 118.