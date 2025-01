Incidente stradale, muore bambina di 9 anni

Condividi

Gravissimo incidente stradale mortale al mattino di oggi intorno alle 8 lungo la strada provinciale 11, appena fuori Niscemi in direzione Vittoria. E’ morta una bambina di 9 anni in auto, per andare a scuola, con la madre, Chiara Nanfaro, di 36 anni, e i suoi due fratelli di 7 e 4 anni. La Fiat Panda, per cause da accertare, ha sbandato e si è schiantata contro un muretto. La piccola, dopo vari tentativi di rianimazione, è morta nell’ospedale di Gela. Grave la madre, feriti gli altri due figli. Sul posto 118 e polizia.