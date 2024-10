Incidente stradale, muore 82enne

Condividi

Lungo l’A19 Palermo – Catania, in territorio di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, un incidente autonomo ha provocato la morte di un uomo di 82 anni di Resuttano. Per cause da accertare con esattezza, a lui è sfuggito il controllo del mezzo, un’automobile Fiat Panda, è si è schiantato contro un muro, A nulla sono valsi i tentativi di soccorso di personale medico, paramedico e dell’elisoccorso del 118. Forse l’anziano è stato preda di un malore improvviso. Sul posto hanno lavorato Anas, Vigili del fuoco e, per i rilievi di rito, la Polizia stradale.