Incidente stradale, muore 60enne

Un uomo di 60 anni, Giuseppe D’Amore, residente a Floridia, è morto nella serata di oggi a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 74, nel tratto che collega Floridia a Canicattini.

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita improvvisamente di strada andando a schiantarsi contro il bordo della carreggiata. L’impatto è stato violento e le condizioni del conducente sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: l’uomo è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha espresso cordoglio ai familiari della vittima e sollevato interrogativi sulle condizioni della strada.

«Ho sentito il presidente del Libero Consorzio – ente competente per la manutenzione di quella strada – chiedendo chiarimenti sui mancati interventi più volte sollecitati dall’amministrazione comunale e dal comitato dei residenti. Attendiamo notizie e, nel frattempo, ci stringiamo al dolore dei familiari», ha dichiarato il primo cittadino.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.