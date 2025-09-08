Incidente stradale, muore 24enne

Condividi

Visualizzazioni 115

Un incidente stradale lungo la provinciale Ispica – Pachino ha provocato la morte di un uomo di 24 anni, originario del Marocco. Lui è stato in automobile con alla guida il padre il quale, per cause in corso di un accertamento, si è schiantato contro il bordo strada. L’impatto è stato violento e fatale. Il 24enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica. E’ stato ricoverato in condizioni disperate. E’ morto poche ore dopo in Rianimazione. Ferito meno gravemente è il padre.