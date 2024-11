Incidente stradale, morto uno studente di 19 anni

Condividi

A Siracusa in contrada Terrauzza un incidente stradale ha provocato la morte di Gabriele Scavone, 19 anni, studente. Lui, alla guida di una moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto, ha sbandato e si è ribaltato fuori strada. Ferito è il passeggero, ricoverato all’ospedale Umberto primo. Sarebbe stato un incidente autonomo. Non vi sarebbero stati altri mezzi coinvolti nel sinistro fatale. Scavone è deceduto sul colpo. Inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118.