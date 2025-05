Incidente stradale, morto un ventenne

Condividi

Un incidente stradale ha provocato la morte di Giulio Massimino, 20 anni, di Acireale, studente universitario in Agraria a Catania. Per cause in corso d’accertamento, lui, alla guida della sua moto Augusta in località Sant’Alfio, si è scontrato con un’automobile Fiat Panda proveniente dal senso di marcia opposto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo ad opera dei sanitari del 118. Sul posto è atterrato anche un elisoccorso ma inutilmente. I rilievi investigativi sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Giarre.